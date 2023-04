Estão abertas as inscrições para castração em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi abriu hoje (3) as inscrições para a 7ª Campanha de Castração Gratuita de Cães e Gatos no munícipio.

Cada munícipe, maior de idade, poderá cadastrar até quatro animais por meio do site https://castracao.itapevi.sp.gov.br ou presencialmente (Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal – Rua Heloísa Hideko Koba, 21, Vila Nova Itapevi), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados devem ter em mãos cópias do RG e CPF e comprovante de residência.

Nessa etapa, a Prefeitura pretende atender 1.140 animais sem raça definida, a partir de seis meses de idade e com até 20 quilos.

A Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais entrará em contato telefônico com os inscritos para agendamento do procedimento cirúrgico.