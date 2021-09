“Estava onde deveria estar”, diz Lívia Andrade sobre polêmica de exame de DNA

Lívia Andrade decidiu se pronunciar após ter sido criticada ao ser flagrada acompanhando o namorado, o empresário Marcos Araújo, durante exame de DNA do filho dele com a influenciadora digital Pétala Barreiras. Na noite desta terça-feira (21), a apresentadora fez um desabafo: “Fui envolvida em uma história que não é minha”.

publicidade

“Estou sendo perseguida e me sinto quase que na obrigação de me explicar e falar sobre uma coisa que é mais normal do mundo, que é acompanhar a pessoa com quem você está em momentos felizes e difíceis”, disse Lívia nos Stories do Instagram. “Eu estava exatamente onde eu deveria estar e onde eu queria estar. É o que espero de um relacionamento saudável. É o que eu estava fazendo ali, como tantas outras pessoas”, continuou.

Lívia disse que tem sido julgada pelo “tribunal da internet” e desde que entrou na vida do empresário, que é dono da gravadora Audiomix e do Festival Villa Mix, sua vida “virou um inferno”. “Se bem que outras pessoas chegaram na vida dele após a saída dela [Pétala], mas ninguém nunca foi citada, ninguém nunca comentou nada, só eu”, continuou.

publicidade

Após assumir o relacionamento com Marcos, Lívia e Pétala já trocaram farpas publicamente. Agora, ao ser flagrada em frente ao local do exame de DNA do filho mais novo de Marcos e Pétala, a apresentadora foi alvo de críticas no Twitter.

Além do desabafo, Lívia Andrade publicou prints dos ataques que tem recebido desde o episódio. “Crie vergonha na sua cara. Pobre de espírito e de dignidade”, diz um internauta em uma das mensagens. “Falou bem: história de FAMÍLIA, coisa que não te cabe. Você é uma ameixa seca. Nunca vai saber o que é ser mãe, por isso não se coloca na pele da outra”, disse outro. “Safad*, talarica. Você é pior que cobra”, foi mais um comentário.

publicidade

“Preciso me proteger”

A apresentadora também explicou o motivo de ter ido ao local com um segurança. “São 10 anos me acompanhando em diversas situações da minha vida. A gente tem uma longa história de trabalho, de parceria, não é de hoje, não. Ninguém foi ali para aquele momento, para aquele evento”, disse.

Lívia Andrade disse ainda que teme pela própria vida em meio aos ataques e até ameaças que vem recebendo. Segundo ela, alguns dos casos foram parar na Justiça. “Preciso me proteger, infelizmente, preciso ter mais cuidado. Vocês não sabem da missa a metade”, acrescentou. “Tenho medo, sim, não só pelos ataques e ameaças de morte que recebo aqui que já estão nas mãos de advogado. Está todo mundo muito doido. Vocês acham que vou dar bobeira?”, finalizou a apresentadora.