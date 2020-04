Este Domingo Maior (05/04) exibe “Chappie” na Globo

Este Domingo Maior (05/04) vai exibir o filme “Chappie” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 23h24, logo após BBB20.

Este Domingo Maior (05/04) – “Chappie”

Sinopse: Em um futuro próximo, a África do Sul decidiu substituir os seus policiais humanos por uma frota de robôs ultra resistentes e dotados de inteligência artificial. O criador destes modelos, o brilhante cientista Deon, sonha em embutir emoções nos robôs, mas a diretora da empresa de segurança desaprova a ideia. Um dia, ele rouba um modelo defeituoso e faz experiências nele, até conseguir criar Chappie, um robô capaz de pensar e aprender por conta própria. Mas Chappie é roubado por um grupo de ladrões que precisa da ajuda para um assalto a banco. Quando Vincent, um engenheiro rival de Deon, decide sabotar as experiências do colega de trabalho, a segurança do país e o futuro de Chappie correm riscos.

Mais informações:

Título original: Chappie

Elenco: Shalrto Copley; Hugh Jackman; Dev Patel; Ninja Visser; Sigourney Weaver

Direção: Neill Blomkamp

Nacionalidade: Sul-africana, americana

Gênero: Ação

