Este Domingo Maior (13/12) exibe Em Busca de Justiça na Globo

Este Domingo Maior (13/12) vai exibir o filme Em Busca de Justiça na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 22h50, logo após “Fantástico”.

Domingo Maior (13/12) – Em Busca de Justiça

Sinopse: Um detetive aposentado é sequestrado junto com sua filha e um grupo de clientes de um bar pela gangue liderada pelo namorado da jovem. O criminoso usa o sequestro para conseguir a libertação de um amigo que está preso. A intenção do sequestrador, no entanto, não é exatamente o que parece.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Police Story

Elenco: Alexandre Bailly, Jackie Chan, Tian Jing, Ye Liu, Wei Na, Rongguang YuD

Direção: Sheng Ding

Nacionalidade: Chinesa

Gênero: Ação

