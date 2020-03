Este Domingo Maior (15/03) exibe “O Plano Perfeito” na Globo

Este Domingo Maior (15/03) vai exibir o filme “O Plano Perfeito” na tela da TV Globo. O longa de ação vai ao ar às 23h57, logo após BBB20.

Este Domingo Maior (15/03) – “O Plano Perfeito”

Sinopse: Quando seu mentor e melhor amigo é assassinado, Charles cria um plano mestre de vingança. Com a ajuda do vaidoso trambiqueiro Vanheden, do experiente especialista em explosivos Harry e do especialista em trancas e cadeados Rocky, realizam o maior assalto de todos.

Mais informações:

Título original: The Master Plan

Elenco: Simon J. Berger; Alexander Karim; Torkel Petersson; Susanne Thorson

Direção: Alain Darborg

Nacionalidade: Sueca

Gênero: Ação

