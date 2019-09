Este Domingo Maior (15/09) tem muita ação com “Assassinos de Aluguel” na Globo

Este Domingo Maior (15/09) tem muita ação com “Assassinos de Aluguel” na...

Este Domingo Maior (15/09) tem muita ação com o filme “Assassinos de Aluguel”, na TV Globo, às 23h18, após o “Fantástico”.

“Assassinos de Aluguel” – Domingo Maior (15/09) | 23h18

Sinopse: Após o assassinato de um policial em Nova York, seu filho, Malo, decide seguir os passos do pai dentro da polícia. No entanto, ele logo encontra o antigo parceiro de trabalho de seu pai, um homem desonesto que decide testar sua lealdade e respeito. Aos poucos, a verdade sobre a morte do pai de Malo começa a ser desvendada.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Freelancers

Elenco: Anabelle Acosta, Beau Garrett, Forest Whitaker, Malcolm Goodwin, Michael McGrady, Robert De Niro, Ryan O’Nan, 50 Cent

Direção: Jessy Terrero

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação