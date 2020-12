Este Domingo Maior (27/12) exibe Jogo do Dinheiro, com George Clooney e Julia Roberts, na Globo

O filme Jogo do Dinheiro, com George Clooney e Julia Roberts, é atração neste Domingo Maior (27/12) na Globo. O filme vai ao ar a partir das 22h50, logo após o Fantástico.

Domingo Maior (27/12), 22h50 – Jogo do Dinheiro

Sinopse:

Lee Gates (George Clooney) é o apresentador do programa de TV “Money Monster”, onde dá dicas sobre o mercado financeiro mesclando com performances típicas de um popstar.

Um dia, um desconhecido (Jack O’Connell) invade o programa exatamente quando ele está sendo gravado e, com um revólver, obriga Lee a vestir um colete repleto de explosivos. Patty Fenn (Julia Roberts), a produtora do programa, imediatamente ordena que o mesmo saia do ar, mas o invasor exige que ele permaneça ao vivo, caso contrário matará Lee.

Assim acontece e, a partir de então, tem início uma investigação incessante para descobrir quem é o sequestrador e algum meio de salvar todos os que permanecem no estúdio. Paralelamente, a audiência do programa sobe sem parar e todos passam a acompanhar o que acontecerá com o apresentador.

Trailer:

Mais informações:

26 de maio de 2016 / 1h 39min / Suspense

Direção: Jodie Foster

Elenco: George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell

Nacionalidade: EUA