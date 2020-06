Este Domingo Maior (28/06) exibe “Operação Sombra – Jack Ryan” na Globo

Este Domingo Maior (28/06) vai exibir o filme “Operação Sombra – Jack Ryan” na tela da TV Globo. A produção dirigida por Kenneth Branagh, que também está no elenco do longa, vai ao ar às 22h31, logo após “Fantástico”.

Este Domingo Maior (28/06) – “Operação Sombra – Jack Ryan”

Sinopse: Jack Ryan estudava em Londres quando o World Trade Center desabou devido a um ataque terrorista ocorrido em 11 de setembro de 2001. Servindo o exército americano, ele participa da Guerra do Afeganistão e, lá, sofre um sério acidente na coluna. Durante a recuperação no hospital, ele conhece a doutora Cathy, por quem se apaixona. É neste período que ele recebe a visita de Thomas Harper, que trabalha para a CIA e recomenda que Ryan retorne ao Doutorado em Economia. Ele segue o conselho e, a partir de então, passa a trabalhar às escondidas para a CIA, sem que nem mesmo Cathy saiba. Em meio às investigações, Jack descobre um complô orquestrado na Rússia, que pode instalar o caos financeiro nos Estados Unidos. Com isso, ele viaja a Moscou com o objetivo de investigar Viktor Cheverin, o líder da operação.

Mais informações:

Título original: Jack Ryan – Shadow Recruit

Elenco: Kenneth Branagh, Kevin Costner, Karen David, Colm Feore, Keira Knightley, Chris Pine

Dubladores: Jack Ryan – Marcelo Garcia/ Cathy Muller – Maíra Góes/ Thomas Harper – Hélio Ribeiro/ Viktor Cherevin – Dário de Castro/ Embee Deng – Francisco Júnior/ Rob Behringer – Alfredo Martins/ Dixon Lewis – Carlos Gesteira

Direção: Kenneth Branagh

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

