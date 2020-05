Este Domingo Maior (31/05) exibe Bradley Cooper em “Sniper Americano” na Globo

Este Domingo Maior (31/05) vai exibir o filme “Sniper Americano” na tela da TV Globo. A produção, estrelada por Bradley Cooper, vai ao ar às 22h29, logo após “Fantástico”.

Este Domingo Maior (31/05) – “Sniper Americano”

Sinopse: Adaptado do livro American Sniper: The Autobiography of The Most Lethal Sniper in U.S. Militar History, o filme conta a história real de Chris Kyle, atirador de elite das Forças Especiais da marinha americana. Durante cerca de dez anos, ele matou mais de 150 pessoas, tendo recebido diversas condecorações por sua atuação na Guerra do Iraque.

Mais informações:

Título original: American Sniper

Elenco: Bradley Cooper, Kyle Gallner, Luke Grimes, Cory Hardrict, Jake Mcdorman, Sienna Miller

Direção: Clint Eastwood

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação