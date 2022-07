Estilla Destilaria: bar de gelo, deck e música ao vivo fazem sucesso em São Roque

A Estilla Destilaria, localizada em São Roque, no km 4 do Roteiro do Vinho, apresenta uma experiência “congelante” – um bar de gelo instagramável, onde são servidas doses de bebidas quentes e diversos sabores de sovertes. Espaço é uma opção para reunir amigos, casal e toda a família.

Quem gosta de bebida alcoólica pode degustar drinks diferenciados em um charmoso e aconchegante deck, que é palco para diversas apresentações musicais aos finais de semana.

A experiência não acaba por aí, a Estilla conta com dois diferenciais, que fazem sucesso: o Ice Bar Torquay, um bar de gelo, e gastronomia assinada pelo famoso restaurante português Quinta do Olivardo.

O Ice Bar Torquay tem capacidade para até 15 pessoas, com permanência de 15 minutos por pessoa. São fornecidos luvas e casacos adequados para o visitante poder entrar neste ambiente a menos 16 graus e tirar fotos em um trono de gelo, com bonecos de gelos e deslizar em um escorregador congelante.

No bar de gelo, os clientes podem encontrar doses de bebidas quentes, como:

aperitivo de ervas aromáticas, Negroni, Vodka de chocolate branco, cachaça envelhecida cinco anos em Carvalho e Whisky de canela. Jovens ainda para degustar diversos sabores de sovertes.

E finalizando a visita todos, podem encher a barriga com a Quinta do Olivardo. Com uma gastronomia inspirada em tradicionais receitas da Ilha da Madeira, o seu prato principal são os bolinhos de bacalhau, com casquinha crocante e textura cremosa.