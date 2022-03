“Estou aqui em Cotia de braços abertos para te receber”, diz irmão de Jade Picon, eliminada do BBB 22

O empresário e influenciador digital Leo Picon declarou para a irmã e última eliminada do BBB 22, que a espera em Cotia. A declaração foi feita durante o programa “Bate Papo com o Eliminado”, apresentado por Rafa Kalimann no Gshow.

Ele não foi ao Rio de Janeiro acompanhar a eliminação de Jade, que era dada como certa desde que ela atendeu o Big Fone. A influenciadora deixou o programa no segundo maior paredão da história do Big Brother, com 84,3% dos votos.

A família da agora ex-BBB mora em Cotia desde 1982, já que o pai dos irmãos Picon, Carlos, é dono da empresa Pantanal, que fabrica mármores, granitos e pedras e está sediada na cidade.

Leo, que é o primeiro integrante da família a “bombar” na internet, é constantemente apelidado pelos sites de fofoca como “Justin Bieber de Cotia” e costuma levar o nome da cidade em falas e registros em suas redes sociais.