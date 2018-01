Estrada do Ribeirão recebe melhorias após danos da Sabesp, diz prefeitura de Cotia

Estrada do Ribeirão recebe melhorias após danos da Sabesp, diz prefeitura de...

A Prefeitura de Cotia executa os trabalhos de recuperação da Estrada do Ribeirão, que apresenta trechos em péssimas condições por conta dos estragos causados pelos caminhões e máquinas durante as obras do Sistema Produtor São Loureço da Sabesp, executadas pelo Consórcio Construtor São Lourenço (CCSL).

Depois de algumas reuniões entre Prefeitura e Ministério Público, ficou acertado que o Consórcio forneceria o material e a municipalidade entraria com a mão de obra e equipamentos. Mas, até o momento, o CCSL não cumpriu a sua parte no acordo e a prefeitura segue com o trabalho para minimizar o transtorno na vida da população.

O trabalho segue realizado pela Secretaria de Obras e Serviços que realizou o tapa-buracos em frente aos prédios da CDHU e, em relação à pavimentação do trecho que ainda é de terra, a Prefeitura busca uma parceria com a empresa Sanca, responsável por um loteamento residencial que está sendo implantado naquela região, para que eles executem este trabalho até a divisa com o município de Itapevi. “Vamos buscar esta compensação por parte dos empreendedores. É um investimento que vai beneficiar a população que já vive naquela região, mas, sobretudo os futuros moradores do residencial”, diz o prefeito de Cotia, Rogério Franco.

Nesta semana, a Secretaria de Obras e Serviços realiza a limpeza da galeria de águas pluviais e construção de galeria de captação de água. Guias e sarjetas também estão sendo implantadas e, dentro de dez dias, a secretaria inicia o preparo da base com pedras para aplicação do recapeamento no trecho mais deteriorado.