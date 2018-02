Estrada Velha Itapevi tem alargamento de calçada para caminhadas em Barueri

A prefeitura de Barueri está fazendo obras de alargamento da calçada da estrada Velha Itapevi. Com a obra, os munícipes conseguirão fazer corridas e caminhadas. A ação é intermediada pela Secretaria de Serviços Municipais (SSM)

O projeto consiste na execução de serviços de terraplenagem e concreto. O complemento final é realizado com raspa de asfalto, visando facilitar o apoio dos pés na pista.

As obras foram iniciadas no dia 30 de janeiro, e o término está previsto para 30 dias. O trecho soma 1.200 metros de extensão e tem 1,80 metros de largura. Fica entre a avenida Marechal Rondon (Corredor Oeste), próximo ao Centro, e a rotatória de acesso à avenida do Exército Brasileiro, no Jardim Tupan.

A Prefeitura já estuda a possibilidade de fazer alargamento da calçada do outro lado da estrada Velha de Itapevi, sentido Centro de Barueri.