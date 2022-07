Estreia do CineMaterna no Kinoplex Osasco exibe o filme Lightyear

O Kinoplex do SuperShopping Osasco recebe pela primeira vez o CineMaterna, que tem sessões adaptadas para mães com bebês de até 18 meses. A primeira sessão será nesta terça-feira (5), com exibição do filme “Lightyear”, às 14h.

Para marcar a novidade, o CineMaterna oferece cortesia para as primeiras 30 mães. Demais mães e todos os acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria.

No Kinoplex do SuperShopping Osasco as sessões acontecerão uma vez por mês. A equipe de voluntárias, todas mães, estará presente para auxiliar e acolher no que for necessário, incluindo estacionamento para os carrinhos de bebê. Lembrando que pais e acompanhantes são muito bem-vindos.

Além disso, a sala de cinema conta também com ar-condicionado ameno, som mais baixo, luz levemente acesa para o público circular com segurança e trocadores sob a tela, para não perder nenhuma parte do filme ao trocar a fralda do bebê.

Sinopse “Lightyear”

Em “Lightyear” conheceremos a história de origem definitiva de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo em Toy Story (1995). A animação segue o lendário Space Ranger em uma aventura intergaláctica ao lado de um grupo de recrutas ambiciosos e seu companheiro robô Sox. Para complicar a situação, Zurg, uma presença imponente, e seu exército de robôs impiedosos, chegam ao planeta com um compromisso misterioso.

SERVIÇO

CineMaterna no Kinoplex SuperShopping Osasco

Filme: Lightyear

Quando: 5 de julho (terça-feira) às 14h /

Local: Avenida dos Autonomistas, 1828 – Industrial Autonomistas /

30 cortesias para as primeiras mães com bebês até 18 meses