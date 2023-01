Estrutura de quadra desaba e mata homem de 30 anos em Itapevi

Um homem morreu e outro ficou ferido após a estrutura de uma quadra esportiva desabar, na tarde desta quinta-feira (19), no Jardim Rainha, em Itapevi. As vítimas realizavam a demolição da estrutura no momento do acidente.

Em nota enviada ao G1, a Prefeitura de Itapevi informou que a quadra, construída pela antiga gestão, estava interditada desde 2018 devido “às péssimas condições estruturais”.

A atual administração chegou a acionar a Justiça contra a empresa responsável pela obra pedindo indenização. Além disso, optou por demolir a quadra.

Após a licitação realizada em outubro de 2022, a Prefeitura contratou a empresa Vigent Construções Ltda. para realizar a demolição. As obras começaram nesta quinta-feira (19), e por volta das 15h50, a estrutura desabou.

Dois funcionários da empresa foram atingidos pelos escombros. Um deles, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro teve lesões no rosto e foi encaminhado a uma unidade de saúde. “A Prefeitura lamenta o ocorrido e vai tomar todas as medidas cabíveis em relação ao óbito e ao desabamento”, diz, em nota.