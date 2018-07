Estudante osasquense morre na Austrália

Após dias desaparecido, o estudante osasquense Renato Silva, de 25 anos, que estava morando na Austrália, foi encontrado morto no domingo, 2. O corpo dele foi localizado no mar, em Mistral Point, Sydney. A polícia australiana investiga as causas da morte. Há indícios de suicídio.

A família de Renato criou uma campanha na internet para receber doações para ajudar nas despesas para trazer o corpo para o Brasil. “Nunca imaginávamos passar por uma situação como esta, de perdermos alguém tão querido, amado e cheio de vida, por um motivo que tudo indica ser causado por depressão ou stress”, escreve a prima dele, Flávia Badin, na campanha.

“Sentimos muito não termos percebido suas dificuldades e medos a tempo de ajudá-lo. Enfim, que Deus o tome em seus braços, ampare, proteja e abrace. Em meio a este turbilhão de sentimentos, eu venho pedir a comunidade brasileira e australiana que nos ajude a passar por este momento, tanto financeiramente (pois os custos com funeral, cremagem e outras despesas relacionadas são enormes e minha família não tem condições de arcar com todos estes gastos) quanto em oração pela sua alma”, completou.

