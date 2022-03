Estudantes de baixa renda da área de saúde podem se inscrever no Bolsa do Povo Saúde

Estudantes de baixa renda das áreas de Ciências da Saúde e Biológicas têm até o dia 10 de abril para se inscrever no Programa Bolsa do Povo – Acolhe Saúde.

O programa oferece 3.800 bolsas para incrementar renda e incentivar a formação de alunos de cursos técnicos, tecnólogos e de graduação nessas áreas e que estejam matriculados do primeiro ao penúltimo ano.

Serão 1,7 mil bolsas para nível técnico, com subsídio de R$ 500,00 mensais; 700 para tecnólogo, no valor de R$ 650,00; e outras 1,4 mil para licenciatura e bacharelado, de R$ 750,00 cada.

Os interessados devem estar com sistema vacinal completo, ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal, ter renda mensal familiar per capita de até meio salário-mínimo nacional, estar desempregado a três ou mais meses, ter mais de 18 anos até a data de encerramento das inscrições e estar regularmente matriculado em cursos das áreas citadas.

Os estudantes poderão atuar em 179 unidades públicas de saúde, entre hospitais, AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), centros especializados e Departamentos Regionais de Saúde (DRS), em período de 20 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas, até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 10 de abril, no site www.bolsadopovo.sp.gov.br e o resultado da classificação do primeiro bloco será no dia 18 de abril.