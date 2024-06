Estudantes de Barueri conquistam 36 medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática

Alunos da rede municipal de ensino de Barueri conseguiram 36 medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Destas, cinco são ouro, 12 de prata e as outras 19 de bronze.

Os alunos de Barueri vencedores da medalha de ouro são: Gabriela Duarte Rocha da, Emeief Vereadora Elisabet Titto; Kaio Eugenio Fernandes de Lima, da Emef Armando Cavazza; Christian Hugo Teixeira da Silva, da Emef Levy Gonçalves de Oliveira; e Giovani Bertini Alves de Moraes e Ezequias Fernandes Martins dos Santos, da Fieb Professora Dagmar Ribas Trindade.

A entrega dos medalhistas de ouro ocorreu neste mês de junho, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, na Capital do Rio de Janeiro, e contou com a presença de 654 estudantes de todo o país.

“É muito gratificante a gente entender que um aluno pode chegar nesse nível, mesmo vindo de uma comunidade, muitas vezes de uma escola periférica. Eu falo para os alunos que todos podem chegar lá e voar alto”, declarou o professor de matemática Wanderley Lopes da Silva, que atua na Emef Armando Cavazza.

Esta edição da Olimpíada Brasileira de Matemática contou com a participação de aproximadamente 18 milhões de alunos ao longo do ano letivo de 2023.