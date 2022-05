Estudantes de Osasco recebem mochila escolar

Os estudantes de Osasco começaram a receber as mochilas escolares da Prefeitura de Osasco. A entrega começou na última sexta-feira (27) pela EMEF Frei Gaspar da Madre de Deus, em Presidente Altino.

De acordo com a Prefeitura, serão entregues cerca de 46 mil mochilas de alças para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e aproximadamente 28 mil mochilas de rodinhas para as Creches, EMEIs (Escola Municipal de Ensino Infantil), Jardim e Maternal II.

O prefeito Rogério Lins, que acompanhou o início das entregas, explicou que a distribuição das mochilas será gradativa e a partir do próximo ano estará no cronograma de entregas junto com o material escolar e os uniformes.

“Hoje trazemos algo novo para nossas crianças. Essa é mais uma etapa que nos comprometemos para melhorar ainda mais o dia a dia e o ensino em nossas escolas”, disse.