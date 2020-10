Estúdio móvel próximo à Linha 9 da CPTM vai oferecer tatuagens gratuitas a mulheres que tiveram câncer de mama

Nos dias 19, 20, 26 e 27 de outubro, a ciclofaixa da Marginal Pinheiros, próxima à Linha 9-Esmeralda, que passa por Osasco, vai receber um estúdio móvel de tatuagem para tatuar gratuitamente pessoas que tiveram câncer de mama.

publicidade

A ação, em apoio à campanha Outubro Rosa, é idealizada pelos tatuadores Stella e Gabriel Nanni, com o objetivo de recuperar a autoestima das pessoas que passaram pela mastectomia. A tatuagem oferecida no projeto pode ser o simples desenho de um mamilo ou um trabalho mais elaborado, criando uma nova história para a própria cicatriz.

Stella trabalha em parceria com o filho Gabriel no estúdio móvel, pensado e construído pelos dois. Antes da pandemia de covid-19, tinham colocado o estúdio na estrada, já tinham passado por várias cidades do Brasil, do Uruguai e estavam em Buenos Aires, na Argentina, quando tiveram que retornar para casa. Agora, retomaram os atendimentos, seguindo todas as medidas de segurança.

publicidade

“Sou de uma família de médicos e sempre me perguntei como poderia ajudar as pessoas com a minha arte. Com esse projeto, encontrei um caminho para fazer diferença na vida de muita gente”, comentou Stella. Gabriel diz que a primeira vez que sentiu que de fato tinha feito algo para ajudar alguém foi quando começou a tatuar cicatrizes. “Tenho a sorte de trabalhar com o que gosto e conseguir tocar a vida das pessoas”.

A ação da dupla de tatuadores, em parceria com empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), já passou pela Estação AACD, na Linha 5-Lilás, da ViaMobilidade, na capital. A Estação José Bonifácio, na Linha 11-Coral da CPTM, na zona leste, também receberá o Tattoo Truck Tour nos dias 12 e 13 de outubro.

publicidade

“Além de jogar luz sobre a importância da prevenção, o trabalho dos tatuadores cumpre o papel de ressignificar a cicatriz dessas pessoas, trazendo-lhes alegria e renovação”, afirma a chefe de gabinete da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, Roberta Campedell.

Quem poderá ser tatuado

O projeto atende homens e mulheres que tiveram câncer de mama mediante agendamento prévio. No entanto, só podem ser tatuadas cicatrizes com mais de um ano. Além disso, a pessoa precisa ter mais de 18 anos de idade e não pode estar passando por quimioterapia ou radioterapia.

Para agendar um horário, os interessados podem entrar em contato pelas redes sociais do estúdio móvel @tattootrucktour. O atendimento será feito de acordo com a ordem de procura e dentro das condições da dupla de tatuadores. Como o processo é artesanal, cada tatuador vai fazer entre uma e duas tatuagens por dia.