Estudo coloca Osasco e Carapicuíba entre 100 melhores cidades do país e deixa Barueri de fora

Osasco e Carapicuíba estão entre as 100 melhores cidades brasileiras para se viver, segundo o estudo Índice dos Desafios da Gestão Municipal (IDGM) 2021, realizado pela Macroplan, consultoria em cenários prospectivos e administração estratégica.

Desempenho em Educação, Segurança, Saneamento e Saúde são elementos que determinam o posicionamento dos municípios no ranking. Um resultado inusitado do levantamento é o fato de Barueri, cidade que costuma de destacar em rankings de qualidade de vida, ficar de fora.

De acordo com o levantamento, Osasco ocupa a 44ª melhor posição entre os 100 melhores municípios do país. Já Carapicuíba figura na 53ª posição. São as duas únicas cidades da região no ranking. Além de desbancarem Barueri no levantamento, ambas ficam à frente de capitas como Fortaleza (CE), na 55ª posição, Salvador (BA), 67ª, e Recife (PE), 71ª. As análises foram feitas comparando-se o desempenho das cidades em 2019.

As três melhores cidades para se viver no país segundo o IDGM 2021 são Maringá (PR), Jundiaí (SP) e São José do Rio Preto (SP). O levantamento completo pode ser conferido aqui.