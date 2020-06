Estuprador é preso após sequestrar e abusar de jovem de 18 anos em Cotia

A polícia prendeu, nesta segunda-feira (1°), um suspeito de sequestrar a jovem K. T. M., de 18 anos, em Cotia. Ele tem passagem por estupro e foi preso ao tentar fugir com a menina no porta malas do carro.

K. foi encontrada com arranhões e, segundo o pai, ela teria sido estuprada. O criminoso teria sequestrado a jovem com a intenção de abusar sexualmente dela e depois matá-la.

Após fazer buscas pela região, o pai da jovem e os policiais chegaram ao local onde o veículo utilizado para sequestrar K., um Meriva, estava estacionado e encontraram o homem tentando fugir com ela.

Na delegacia, foi constatado que o homem já tinha passagem na polícia por estupro. Consternada, a irmã de K. disse à reportagem do “Cidade Alerta”, da Record, que a jovem foi estuprada.