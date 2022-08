Etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica será em Barueri

Neste domingo (7), Barueri sedia a etapa regional da OBR – Olimpíada Brasileira de Robótica. A etapa terá a participação de 30 equipes, que vão se reunir na EMEF Estevan Placêncio (av. Arnaldo Rodrigues Bittencourt, 1428, Nova Aldeinha), das 8 às 18 horas, com entrada franca.

publicidade

As equipes vão participar da competição na modalidade prática, ou seja, com seus projetos de robôs. Nesse ano, o desafio é criar um robô completamente autônomo, capaz de uma tarefa difícil: resgatar vítimas sem interferência humana.

Os vencedores garantirão uma vaga para a próxima etapa. No local, além das disputas entre as equipes, terá praça de alimentação, ambientes temáticos para os amantes da robótica, entre outras atividades.

publicidade

A EMEF Estevam Placêncio é onde já ocorrem as atividades do projeto Sala Maker em Barueri, que que atende cerca de oito mil alunos da rede municipal. Além de robótica, as aulas têm conteúdos como impressora 3D, arduino (pequeno computador programado para realizar uma determinada função), drones, entre outras.

Todos os professores do projeto Sala Maker receberam treinamento especial, ministrado pela equipe da Olimpíada Brasileira de Robótica para atuarem como juízes das provas da etapa Barueri.