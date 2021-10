Etec de Itapevi tem 160 vagas para cursos de logística, administração e ensino médio integrado

As obras de construção da primeira Escola Técnica (Etec) de Itapevi estão na fase final. A nova unidade, que tem 13 mil m², está com 160 vagas abertas em dois cursos gratuitos e ensino médio integrado para o primeiro semestre de 2022.

publicidade

Na Etec de Itapevi, são oferecidos os cursos de administração (40 vagas – noite) e Logística (40 – noite). Também há 80 vagas para estudantes que desejam cursar o ensino médio com habilitação profissional de técnico em administração (Novotec), no período da manhã.

O processo seletivo será realizado por meio do histórico escolar. As aulas na nova unidade, que fica na Rodovia Engenheiro Rene Benedito da Silva, bairro São João, estão previstas para fevereiro do ano que vem.

publicidade

Na região, foram abertas mais de 2,8 mil vagas nas cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Cotia e Santana de Parnaíba. Além das Etecs, também estão abertas as inscrições para o vestibular nas Fatecs de Osasco e região, com 1,5 mil vagas.

Estrutura da Etec de Itapevi

A unidade conta com três blocos. O principal tem três pavimentos e abriga a área administrativa e pedagógica, com 12 salas de aulas, laboratórios de informática, de ciências, biblioteca, sala multiuso, salas de reunião de coordenadores, professores, diretoria e secretaria, entre outras.

publicidade

Já o bloco dois é composto por quadra poliesportiva coberta, arquibancada e vestiários e outras edificações complementares, como lixeira, abrigo de gás e portaria. O terceiro bloco é de convivência, com pátio, refeitório, cozinha, cantina, grêmio, anfiteatro e salas de palestras, de apoio e banheiros para pessoas com deficiência.

O investimento é de R$ 16,8 milhões, com recursos do Estado e execução das obras, que começou em outubro de 2019, pela administração municipal. Após a conclusão das instalações, a unidade terá gestão realizada pelo Centro Paula Souza.

Inscrições para o vestibulinho na Etec:

Os interessados têm até o dia 30 de novembro para fazer a inscrição, no site www.vestibulinhoetec.com.br/. A taxa é de R$ 19.

Cursos oferecidos na Etec de Itapevi:

Rodovia Engenheiro Rene Benedito da Silva, s/nº – São João

Telefones: (11) 4707-1542 / (11) 4789-4436

Administração / Período: Noite – 40 vagas

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado / Período: Manhã – 80 vagas

Logística / Período: Noite – 40 vagas