Etec de Itapevi tem 42% das obras concluídas e deve ser entregue em 2021

A Prefeitura de Itapevi iniciou a construção Escola Técnica (Etec) em fevereiro e já está com 42% da obra concluída. A entrega do equipamento está prevista para o segundo semestre de 2021.

Localizado no Jardim Santa Rita, a Etec, que fica ao lado do Centro Integrado de Saúde e do Centro de Hemodiálise, ocupará uma área de 13 mil m². No momento, estão sendo executadas as obras dos prédios administrativo e de convivência, além da construção da quadra poliesportiva.

O projeto prevê a construção de três blocos. O principal terá três pavimentos e abrigará a área administrativa e pedagógica, com 12 salas de aulas, laboratórios de informática, de ciências, de construção civil, de topografia, biblioteca, sala multiuso, salas de desenho e projeto, entre outras.

O segundo bloco será de convivência, com refeitório, cozinha, cantina e sala de palestras. Já terceiro bloco será composto por quadra poliesportiva coberta, arquibancada, vestiários e outras edificações complementares, como lixeira, abrigo de gás e portaria.

A primeira Etec do município vai oferecer aos alunos a oportunidade de fazer curso integrado, com ensino médio e técnico ao mesmo tempo, e os cursos técnicos gratuitos em farmácia, comércio e logística.

Itapevi é a única cidade da região que não possuía escola técnica do Centro Paula Souza. “A construção da Etec representa a realização de um sonho antigo da população, conquistado com muita luta, muito trabalho e dedicação”, disse o prefeito Igor Soares.

Além das obras da Etec, a Prefeitura inaugurou, em março, a segunda Escola do Futuro de Tempo Integral que foi construída no Santa Rita e, em abril, iniciou as obras da terceira unidade, no Jardim Cardoso.

De acordo com a administração municipal, ainda neste ano, serão iniciadas, pelo governo do estado, as obras da primeira faculdade pública da cidade, a Fatec. A unidade será construída no Parque Suburbano, próximo ao Ginásio Municipal e ao lado da primeira Escola de Tempo Integral de Itapevi.