Etec de Jandira oferece 160 vagas para cursos técnicos gratuitos

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre das Escolas Técnicas (Etecs), do governo do estado. Em Jandira, há 160 vagas para quatro cursos.

Na Etec Prefeito Braz Paschoalin, localizada na rua Elton Silva, 140, Centro, há 40 vagas abertas para o curso de finanças e outras 40 vagas para o curso de serviços jurídicos, todas no período noturno.

Já na unidade de Extensão Professor Vicente Themudo Lessa, que fica na avenida João Balhesteiro, 186, também no centro de Jandira, há 40 vagas para o curso de administração e 40 para logística. Todas as vagas abertas são para o período noturno.

Neste semestre, devido a pandemia de covid-19, o processo seletivo será realizado por meio de análise do histórico escolar e não haverá exame online ou presencial.

Inscrições

As inscrições vão até as 15h do dia 21 de julho, com taxa de R$19, no site Vestibulinho Etec. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4707-1542 ou 4707-2953.