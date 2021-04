Eterno Pantera Negra: Netflix divulga trailer de documentário sobre Chadwick Boseman

A Netflix divulgou o trailer oficial de Chadwick Boseman: Portrait of an Artist, documentário sobre a vida e o legado do ator, que morreu em agosto, aos 43 anos. A estreia global da produção na Netflix está marcada para este sábado (17), e ficará disponível na plataforma por 30 dias.

publicidade

A produção é repleta de depoimentos de artistas como Viola Davis, Denzel Washington e Spike Lee, que conviveram e contracenaram com Boseman. O especial conta ainda com a participação de Glynn Turman e Taylour Paige, que trabalharam com ele em A Voz Suprema do Blues (2020), filme da Netflix pelo qual recebeu indicação póstuma ao Oscar 2021.

Em sua trajetória, Chadwick Boseman atuou em filmes como A História de uma Lenda (2013), Get on Up (2014) e Deuses do Egito (2015). Em 2016, foi escalado para interpretar pela primeira vez o eterno Pantera Negra em Capitão América: Guerra Civil. Depois, estrelou Pantera Negra (2018), Vingadores: Guerra Civil (2018) e Ultimato (2019). Antes de morrer, acometido por um câncer de cólon, Boseman estrelou em Destacamento Blood (2020), produção de Spike Lee para a Netflix.

publicidade

Assista ao trailer de Chadwick Boseman: Portrait of an Artist, da Netflix:

publicidade

BBB 21// Thaís diz que sua amiga Viih Tube não chegará na final: “Sem possibilidade de ganhar”