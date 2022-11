Eurofarma abre vagas de emprego e estágio em Itapevi

A farmacêutica brasileira Eurofarma, que tem sede em Itapevi, está com diversas vagas de emprego e estágio abertas. Há oportunidades para motorista, gerente de produto, líder de produção, manipulador, analista de operações industriais, entre outras funções.

Ainda para cargos efetivos, a empresa busca por profissionais para preencher os cargos de analista de assuntos regulatórios sênior, analista de comércio exterior, analista de documentação pleno, analista de garantia de qualidade, analista de desenvolvimento de métodos analíticos, comprador sênior, consultor 60+, especialista em documentação técnica internacional, farmacotécnico sênior, gerente de produto, operador de máquina de produção e técnico de enfermagem do trabalho.

O cargo de motorista exige que o interessado tenha o ensino médio completo e habilitação categoria D. Já a função de operador de produção pede ensino médio completo, disponibilidade de trabalho em turnos e escalas, conhecimentos no pacote Office e conhecimento em aplicação de BPF (formação técnica em mecânica, elétrica ou mecatrônica será considerada diferencial).

A função de manipulador exige o ensino médio completo, conhecimento em produção de sólidos orais, práticas de fabricação, experiência anterior em indústria farmacêutica com fabricação de sólidos orais e conhecimentos em processo de manipulação via seca e úmida. Conhecimento em processos de compressão e revestimento será considerado diferencial.

Para a vaga de técnico de enfermagem do trabalho é necessário ter curso reconhecido pelo MEC; registro ativo no respectivo órgão de classe de São Paulo, certificação em Enfermagem do Trabalho registrada no COREN, vivência no segmento de indústria e nas rotinas de ambulatório médico e conhecimento do pacote office.

Estágio

A Eurofarma também está com oportunidades para quem está em busca de estágio. Há vagas para as áreas de controle de qualidade, engenharia ambiental, eletrônica e automação industrial, engenharia e arquitetura, engenharias, farmácia, biomedicina, química ou engenharia química, garantia da qualidade e projetos de engenharia internacional.

Confira como se candidatar às vagas de emprego na Eurofarma, em Itapevi:

Os interessados em participar do processo seletivo para vagas efetivas ou de estágio devem acessar o site de recrutamento da Eurofarma para cadastrar o currículo online e obter mais informações.