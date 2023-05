Eurofarma tem vagas de emprego e estágio abertas em Itapevi

A farmacêutica brasileira Eurofarma, que tem sede instalada em Itapevi, está com vagas de emprego e estágio em diversas áreas. Há oportunidades também para pessoas com deficiência.

As vagas efetivas são para os cargos de: auxiliar de manutenção predial, auxiliar de operações (exclusiva para pessoa com deficiência), auxiliar de manutenção, comprador, eletricista de manutenção, especialista de manutenção, especialista de projetos, especialista de documentação técnica, gerente de transportes, líder de produção (fabricação de sólidos), médico do trabalho, pedreiro manutenção, pintor de manutenção, produtor gráfico e propagandista vendedor.

Também há oportunidades para as funções de analista de controle de qualidade, analista de desenvolvimento de métodos analíticos, analista de garantia de qualidade, analista de desenvolvimento analítico, analista de desenvolvimento de métodos analíticos, analista de desenvolvimento (sistema de laboratório), analista de validação, analista de logística, analista de novos negócios, serralheiro industrial, supervisor de desenvolvimento de métodos analíticos e técnico de laboratório.

“Buscamos pluralidade de perfis, gêneros, raças, orientações e identidades, porque acreditamos que contribuições e percepções de pessoas distintas nos ajudam a encontrar, juntos, soluções novas e sustentáveis em saúde. Se tiver interesse em nossas vagas e motivação para contribuir na construção do futuro que queremos, compartilhando sonhos e participando deste novo ciclo, inscreva-se em nossos processos”, convida a Eurofarma, localizada em Itapevi, às margens da rodovia Castello Branco.

Vagas de estágio

A farmacêutica recruta ainda estudantes que desejam fazer estágio nas áreas de: Controle de Qualidade, Desenvolvimento de Embalagem, Documentação Técnica, Engenharia de Manutenção, Engenharia, Equivalência Farmacêutica, Garantia da Qualidade (controle de mudanças) e Projetos, Melhoria e Inovação Digital.

Saiba como se candidatar às vagas de emprego e estágio abertas em Itapevi na Eurofarma:

Os interessados em participar da seleção devem acessar o site de recrutamento da Eurofarma, onde podem cadastrar o currículo online e obter mais informações sobre as oportunidades.