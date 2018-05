Evaristo Costa sobre voltar para a Globo: “Prefiro lavar louças aqui em casa”

O jornalista Evaristo Costa deu uma resposta surpreendente a um seguidor no Twitter que sugeriu que ele deveria voltar para a TV Globo: “Prefiro lavar louças aqui em casa mil vezes [risos].”

Publicidade

O comentário com a sugestão do internauta foi feito em uma postagem de Evaristo sobre seu Dia das Mães: “Primeiro Dia das Mães longe da mãe! Beijos, mãe, não esqueci de pegar o casaco. Para as mamães que estão aí, desejo um dia muito feliz em família. Aos filhos e maridos: lavem a louça (não só hoje, ok?)”, escreveu ele.

“A coisa ficou feia, melhor voltar pra Globo…”, brincou um seguidor. Foi aí que Evaristo respondeu, na lata: “Prefiro lavar louças aqui em casa mil vezes [risos].”