Evento gratuito reúne pratos preparados por refugiados no Sesc Osasco

No sábado (25), aniversário da cidade de São Paulo, o Sesc Osasco abre suas portas para a comunidade e convida para uma experiência exclusiva e gratuita: saborear pratos tradicionais das culinárias africana, sul-americana, do sudeste asiático e oriente médio, preparados por refugiados e alunos do curso Técnico em Cozinha do Senac Osasco.

O evento “Sabores em Refúgio – da memória ao paladar” é a etapa final de uma iniciativa em que o Sesc reuniu refugiados de Bolívia, Guiné, Guiana Inglesa, Libéria, Filipinas, Uganda, Líbano e Irã com a proposta de atuarem como instrutores dos alunos da área de alimentação do Senac, em projeto integrador durante a formação profissional.

Em sala de aula e em conjunto, o grupo selecionou pratos que traduzem a cultura do estrangeiro e elaboraram as receitas durante todo o ano letivo, até a montagem do cardápio final, que será apresentado na ação.

“Mais do que ensinar técnicas culinárias, a proposta é usar a educação como ferramenta de transformação e a gastronomia para integrar os alunos com os refugiados, abrindo espaço para o debate sobre essa questão no Brasil, fazendo entender quem é o refugiado e o que o faz sair de seu país de origem em busca de abrigo em outras nações”, declara Henrique Santos do Nascimento, docente da área de alimentação e coordenador do projeto no Senac Osasco.

Apresentações artísticas

Nesta edição, o evento oferece a degustação dos pratos do projeto e ainda traz atrações de dança, música e oficinas que reforçam a interação cultural proposta.

A programação inclui as apresentações do Grupo Hawara Dakbe (Líbano), às 14h30; do Grupo Maobé (Togo) às 15h30; e, às 16h30, do Grupo Folclórico Kantuta (Bolívia). Ao longo do dia, das 15 às 17 horas, o público poderá participar da oficina de Hijab, na qual vão conhecer melhor sobre o véu islâmico, sua história e o uso da peça.

E, encerrando as atividades, às 19 horas, a Cia Treme Terra apresenta o espetáculo de dança “Anonimato”, que revela situações do cotidiano brasileiro ligadas ao apagamento das nossas memórias africanas e indígenas.

“Este é um momento em que o público tem a oportunidade de apreciar sabores, ingredientes e combinações especiais da culinária internacional, acompanhando intervenções artísticas que ilustram a cultura e as situações de quem busca refúgio em outra pátria”, declara Kelly Teixeira, gerente adjunta do Sesc Osasco.

Serviço:

Sabores em Refúgio – das memórias ao paladar

Data: 25 de janeiro de 2020, sábado

Horário: sábado, das 14 às 17 horas

Local: Sesc Osasco

Endereço: Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300 – Jardim das Flores, Osasco

Participação gratuita

Programação:

14h30 – Grupo Hawara Dakbe (do Líbano)

15h30 – Grupo Maobé (do Togo)

16h30 – Grupo Folclórico Kantuta

15 horas – Oficina de Hijab

19 horas – Anonimato – Dança