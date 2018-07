Evento promovido pela Globo em Osasco celebra imigração japonesa

Há 110 anos, o navio Kasato Maru aportava em terras brasileiras carregando esperança, sonhos e a primeira geração daqueles que se tornariam os imigrantes japoneses no Brasil. Para celebrar esse marco e a bem-sucedida união da cultura brasileira com a japonesa, a Globo promove uma edição inédita do ‘Arte na Rua’, itinerante e dedicada ao Japão.

Publicidade

Com apresentações musicais preparadas por mais de 200 artistas, o evento acontecerá nos dias 26 e 27 deste mês, e percorre seis locais diferentes da Grande São Paulo: Osasco, Barra Funda, Largo da Batata, Itaquera, São Bento e Rodoviária Tietê.

A iniciativa traz a fusão de instrumentos típicos japoneses e brasileiros, que resulta em arranjos originais e inéditos. O destaque fica para a mistura do shamisen, espécie de banjo japonês, os pandeiros e o taikô, milenar instrumento de percussão japonês, com a brasilidade da viola.

O encontro de culturas é palco também do encontro de gerações: entre artistas brasileiros e japoneses – o integrante mais jovem do evento tem oito anos de idade e o mais velho, 71 – representando a convergência e a harmonia construída entre as nações.

A cenografia do evento vai se compondo ao longo dos dias, viva como a cultura japonesa. Ao lado de cada palco, o público terá à disposição o “Sassadake”, ramos de bambus coloridos para pendurar os tanzakus, papeletas dos desejos, com pedidos e agradecimentos aos deuses.

Publicidade

A ideia é que a árvore se cubra de cores, aspirações e vontades em todos os locais por onde passar e encerre o ‘Arte na Rua Japão’ totalmente diferente de como começou.

Tanabata Matsuri

A iniciativa também apoia o Tanabata Matsuri, um dos maiores festivais japoneses de São Paulo que chega a sua 40ª edição.

O evento acontece no bairro da Liberdade, nos dias 28 e 29 e contará com apresentações do ‘Arte na Rua Japão’ no palco principal, além das tradicionais danças folclóricas orientais.

Confira a programação completa do ‘Arte na Rua Japão’:

Publicidade

Datas: 26 e 27 de julho, e participação no Festival Tanabata Matsuri, nos dias 28 e 29 de julho

Evento gratuito | Classificação etária livre

Mais informações: sp.globo.com



DATA: 26 de JULHO | quinta-feira

Local: Barra Funda CPTM

7h45 – Re Suizu e Kick Bucket

8h30 – Taikô ACAL e Júnior da Viola

Local: Largo da Batata

12h00 – Kiendaikô e Atividade Samba Show

12h50 – Dança Folclórica ACAL Risumu Taisso

13h10 – Yuzo Akahori (shamisen) e Prettos

Publicidade

Local: ESTAÇÃO OSASCO DA CPTM

18h – Re Suizu e Kick Bucket

19h – Kiendaikô e Atividade Samba Show

DATA: 27 de JULHO| sexta-feira

Local: Itaquera CPTM

7h45 – Taikô ACAL e Júnior da Viola

8h30 – Re Suizu e Kick Bucket

Local: Pátio Metrô São Bento

12h – Yuzo Akahori (shamisen) + Prettos

12h50 – Dança Folclórica ACAL Risumu Taisso

13h10 – Taikô ACAL e Atividade Samba Show

Publicidade

Local: Pátio Metrô São Bento

18h – Yuzo Akahori (shamisen) e Prettos

19h – Taikô ACAL e Atividade Samba Show

DATA: 28 de JULHO | sábado – Tanabata Matsuri

Local: Praça da Liberdade (Festival Tanabata Matsuri)

12h – Re Suizu e Kick Bucket

DATA: 29 de JULHO | sábado

Local: Praça da Liberdade (Festival Tanabata Matsuri)

16h – Kiendaikô e Atividade Samba Show