Ex-apoiador, Lobão chama Bolsonaro de “furúnculo”: “tem que ser expelido, punido e preso”

Ex-apoiador de Jair Bolsonaro, o cantor Lobão fez duras críticas ao presidente e o definiu como “furúnculo”, em entrevista nesta segunda-feira (9). “Esse cara tem que ser expelido do governo, julgado e preso”, declarou o artista, ao Uol. “Ele está cometendo crimes contra a humanidade, contra a nação”.

publicidade

O artista defendeu o impeachment do presidente, que avalia ser muito difícil de acontecer. “É inadmissível uma pessoa desse tipo de extrato espiritual, com esse caráter, absolutamente grotesco, tosco, estar ocupando a presidência da República”, declarou Lobão. O cantor fez campanha pela eleição de Bolsonaro a presidente em 2018 e rompeu com ele nos primeiros meses de mandato.

Lobão também fez críticas aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e os definiu como “toscos, orgulhosos da própria imbecilidade, da própria ignorância”. Assista abaixo trecho da entrevista de Lobão ao Uol.

publicidade