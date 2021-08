Ex-BBB Gizelly Bicalho lança curso para empoderar mulheres

A ex-BBB Gizelly Bicalho é uma das três advogadas que ministram aulas no curso “Empoderando Mulheres”, que será lançado nesta segunda-feira (30). Ela, Izabella Borges e Bruna Borges abordarão temas como feminismo, relacionamentos abusivos, opressão, violência contra a mulher e autoconhecimento.

Segundo as idealizadoras, o curso “ajudará mulheres a lutarem contra o machismo e o patriarcado, e a entender como toda essa construção é a base do inconsciente coletivo que perpetua a dominação masculina, além de auxiliar em como sair de um relacionamento violento e/ou abusivo e explicar como ajudar outras mulheres que vivenciam a mesma situação”.

O projeto conta com diferentes aulas históricas, que explicam como esses assuntos sempre foram presentes na sociedade até a luta atual. Além disso, o curso possui participações e convidados especiais para falar sobre assuntos como feminismo negro e sobre como proceder com o atendimento a uma mulher em situação de violência e opressão.

Além desses temas, o curso terá aulas de autoconhecimento para mulheres que já sofreram algum tipo de violência, seja ela física, mental, sexual ou psicológica, e que desejam se reconstruir e ressignificar a opressão do dia a dia.

“Acreditamos que o real empoderamento da mulher começa pelo conhecimento. A informação liberta e nosso propósito é levar a cada vez mais mulheres o conhecimento sobre a complexidade que sustenta o machismo estrutural e a violência praticada contra as mulheres”, afirma a advogada Izabella Borges.

Para comemorar os quinze anos de vigência da Lei Maria da Penha, o curso será lançado hoje, 30, em uma live feita no perfil oficial do instagram da ex-BBB Gizelly Bicalho, às 21h. Nela será divulgado o formato de compra do curso.