Ex-BBB Hadballa detona estrutura do Grêmio Barueri e deixa o clube antes de estrear como técnico

O ex-BBB Hadson Nery, conhecido como Hadballa, deixou o Grêmio Barueri antes mesmo de estrear como técnico e saiu criticando a, segundo ele, falta de estrutura do clube. O treinador havia sido anunciado pelo time em maio. A equipe barueriense estava inativa desde 2019 e pretende retomar as atividades nas divisões iniciais do Campeonato Paulista.

“Aceitei o convite para ser treinador do Grêmio Barueri, pois me foi prometido que teríamos uma estrutura para iniciarmos os treinamentos, atletas e principalmente uma competição a ser disputada pelo Campeonato Paulista. Porém, foram se passando os meses e nada se concretizava efetivamente”, reclamou Hadballa, em entrevista ao jornal “Lance!”.

“Destaco que meu salário como treinador estava em dia e eu poderia muito bem continuar sendo remunerado sem executar meu trabalho. Mas meu objetivo não era esse. Me preparei para ser um excelente treinador e com certeza terei outra oportunidade em breve”, emendou o ex-BBB.

Apesar da frustração da primeira experiência, Hadballa pretende continuar insistindo na carreira de técnico de futebol. “O trabalho não teve início na prática. Por outro lado, nos bastidores foi uma experiência excelente, pois recebi muito carinho dos torcedores e do público em geral, que também estavam acreditando no projeto, e é esse carinho e aceitação que levo comigo para o próximo trabalho e oportunidade, além de todo o conhecimento que adquiri como atleta profissional e agora como treinador formado pela ABTF e Licença B pela CBF”, declarou, também ao “Lance!”.

O ex-BBB foi jogador de futebol, atuou como lateral, zagueiro e volante e encerrou a carreira em 2014. Hadson atuou por clubes como Corinthians, Paysandu, Remo e União de Leiria, em Portugal.

