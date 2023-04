Ex-BBB Key Alves diz que “vem novidades por aí” no OnlyFans

Após o fim do relacionamento com Gustavo Benedeti, a líbero do Osasco e ex-BBB Key Alves revelou que está preparando novidades para sua conta na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

A informação foi divulgada pela atleta ontem (5) ao publicar em seu perfil no Instagram uma foto sensual, na qual aparece apenas de camiseta e calcinha. A postagem tem mais de 388 mil curtidas e dividiu opiniões de internautas. “Homens fracos têm medo de mulheres livres e independentes! Arrasa Key”, escreveu um internauta.

As novidades na plataforma foram anunciadas um dia após a atleta confirmar o fim da relação com o também ex-BBB Gustavo. Em outra publicação no Instagram, Key revelou que o término não foi amigável e fez críticas ao ex-parceiro. “Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste”, desabafou.

Key ainda renovou o visual e afirmou, nesta quinta-feira (6), que o seu foco a partir de agora será apenas em trabalho. Ela também publicou uma foto curtindo ao lado de Arthur Aguiar, Gabi Martins e Lucas Guimarães.

O perfil de Key Alves no OnlyFans continuou ativo mesmo com a atleta no BBB 23. Quando Key conseguiu se livrar do primeiro Paredão, sua equipe preparou uma promoção especial na plataforma de conteúdo adulto.

Key Alves é a jogadora de vôlei com mais seguidores em todo o mundo: agora com mais de 9 milhões. Além do destaque dentro das quadras e nas redes sociais, a atleta revelou que chega a faturar R$ 150 mil por mês no OnlyFans. Dentro do BBB, afirmou ainda que já mentiu sobre o seu faturamento na plataforma.