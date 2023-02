Ex-BBB Tiago Abravanel se solidariza com Bruno Gaga: “Desistir também faz parte do jogo”

Ex-BBB Tiago Abravanel se solidariza com Bruno Gaga: “Desistir também faz parte...

Tiago Abravanel comentou a desistência de Bruno Gaga desta edição do Big Brother Brasil, o BBB 23, na tarde desta sexta-feira (17). O neto de Silvio Santos, que foi um desistente do BBB 22, se solidarizou com o assistente de farmácia.

publicidade

“O Big Brother é uma mega experiência, mas não é fácil. Vocês nem imaginam o quanto é difícil”, disse Abravanel, ao iniciar uma live no Instagram. ”O Brasil inteiro viu que o Gaga não estava bem e que bom que ele conseguiu ter força para entender a hora de parar. Somos seres humanos”, continuou o artista.

Abravanel pediu ainda para que o público dê força a Gaga do lado de fora da casa. “Desistir também faz parte do jogo, desistir também é uma escolha. E uma escolha, no nosso caso, por nós”, completou.

publicidade

Gaga deixou os brothers desesperados ao apertar o botão da desistência, na tarde desta sexta-feira. Ele disse que chegou em seu limite, que não estava conseguindo ser quem era realmente e por este motivo decidiu deixar o BBB 23.