Ex-candidato a prefeito de Barueri Saulo Góes está internado com suspeita de Covid-19

O ex-candidato a prefeito de Barueri Saulo Goés foi internado, na quarta-feira (27), no Hospital Dr. Francisco Moran (HMB), com suspeita do novo coronavírus (covid-19).

A informação foi divulgada pela esposa de Góes, Roberta Rocha, que pediu orações para o marido nas redes sociais. Ela contou que Góes foi diagnosticado com pneumonia viral, mas há suspeita de contágio por Covid-19.

“O Saulo Góes foi diagnosticado com Pneumonia Viral (suspeita Covid-19), estava fazendo tratamento em casa (isolado). Ontem sentiu um pequeno desconforto respiratório e voltou ao médico que preferiu internar para acompanhar de perto a questão da saturação e refazer exames”, escreveu a esposa do político em uma publicação.

Segundo Roberta, Saulo está reagindo bem ao tratamento e teve uma melhora no quadro de saúde. Os médicos que estão cuidando do caso de Góes estão monitorando a saturação e diminuíram o oxigênio, nesta sexta-feira.

“É um momento delicado para todos nós, mas estamos contando com as orações de todos vocês. Hoje vencemos mais um dia. Agradeço de coração todos que estão orando por nós”, completou Roberta.

Saulo Góes foi vereador e disputou a Prefeitura de Barueri com o atual prefeito Rubens Furlan, nas eleições de 2016. Góes ficou em segundo lugar, com mais de 19 mil votos.