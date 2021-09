Ex do Latino se revolta e pede na Justiça para não ser mais chamada de “ex do Latino”

Ex-namorada do cantor Latino, a DJ, modelo e personal trainer Jéssica Brankka, de 25 anos, detesta se ver definida como “ex do Latino” e, indignada, entrou com processo na Justiça para não ser mais chamada desta forma.

A modelo e o cantor viveram um relacionamento conturbado de mais de 2 anos que acabou em 2019 e ela não quer mais ser associada ao artista de modo algum. Por isso, entrou com pedido judicial para não ser mais citada como ex-namorada de Latino, informou o colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”, nesta segunda-feira (20).

Os dois chegaram a ser noivos. Ela argumentou que viveu com ele uma “relação transtornada, regada de brigas excessivas, ciúmes, inseguranças, dependência emocional e profissional”. Jéssica afirmou que as lembranças deste relacionamento lhe provocam muito desgaste emocional. Além disso, ficou extremamente incomodada ao ver que as notícias sobre ela na internet sempre a vinculavam a Latino.

Ela entrou com pedido de uma liminar na Justiça para não ser mais chamada de “ex do Latino”. No entanto, a solicitação foi negada e a modelo desistiu da ação.

