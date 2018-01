Ex-jogador do Osasco Audax é o novo reforço do Santos

A diretoria do Santos oficializou nesta quinta-feira, 4, a contratação do lateral esquerdo Romário, que estava no Ceará. Ele assinou com o Peixe por 5 anos, até 2022.

Romário tem 25 anos e foi revelado pelo Osasco Audax. O atleta também atuou por Bahia, RB Brasil, Avaí e Atlético-GO, entre outros, antes de chegar ao Ceará.

O lateral demonstrou sua empolgação na assinatura com o Santos: “O que não vai faltar é entrega, vontade. Podem contar comigo. Agora faço parte dessa família. É a realização de um sonho. Prometi para o meu pai que seria um jogador de futebol, porque ele não conseguiu ser. É o momento mais feliz da minha carreira. Sempre busquei estar em um time grande. Pela grandeza do Santos sempre entra em todos os campeonatos para conquistar títulos. É o que mais me motiva”.

Sobre suas características, Romário declarou: “Procuro marcar bem, com boa leitura de jogo e qualidade no passe. Vou trabalhar muito para agregar essas características aqui”.