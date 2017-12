Ex-mulher de Naldo confessa que apanhava por ciúmes

A ex-mulher do cantor Naldo Benny, Branka Silva, surpreendeu os espectadores do programa “Superpop”, da Rede TV, ao responder a pergunta da apresentadora Luciana Gimenez se, em algum momento do relacionamento, ela já havia sido agredida pelo funkeiro enquanto estavam juntos.

Branka disse que já foi agredida pelo ex-companheiro, porém nunca denunciou por pensar no seu filho Pablo, que hoje tem 19 anos. “Sim. É como eu te falei, é uma coisa que cresce, aprisiona”, respondeu Branka, que disse já ter sido agredida por ciúmes.

A apresentadora do “Superpop” ainda comentou o vídeo em que Naldo aparece pedindo desculpas para sua atual esposa, a mulher Moranguinho. “A pessoa bate e ainda pensa em Jesus. Assim, de boa… tira Jesus dessa história né? Mas a minha pergunta é a seguinte: se não tivesse sido denunciado não estava aí chorando, estava batendo de novo. Desculpa!”, alfinetou a apresentadora.

“Eu acredito que todo mundo possa mudar, mas tem que ser na integra, por exemplo, ele quer reconstruir a família dele, então ele tem que voltar lá atrás. Eu acredito que ele mudou quando ele reparar o mal que ele me fez”, diz Branka sobre o vídeo.