Ex-namorado quer R$ 500 mil e que Viviane Araújo pague seu aluguel

O clima entre a dançarina Viviane Araújo e seu ex-namorado, o jogador Radamés Martins não está dos melhores após a separação. O principal motivo das desavenças seria dinheiro.

Publicidade

Segundo o site Extra, o jogador exige que a dançarina pague para ele uma quantia de R$ 500 mil e pague o seu aluguel em uma cidade de Minas Gerais, onde mora atualmente.

O montante do valor pedido por Randamés é referente ao apartamento que ele dividia com Viviane. A dançarina comprou o imóvel, porém acabou colocando no nome do pai do jogador. E para que Viviane possa continuar usufruindo do local, Randamés exige o pagamento que ele considera ser sua parte no valor da cobertura. Atualmente, eles só se comunicam pela assessoria de imprensa da artista.

Viviane já engatou um relacionamento com Kainan Ferraz, que sempre é clicado nos ensaios da Salgueiro.