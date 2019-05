Ex-prefeito de Carapicuíba tem contas rejeitadas pela Câmara

A Câmara Municipal de Carapicuíba rejeitou as contas apresentadas pela prefeitura referentes ao ano de 2015, durante o mandato do ex-prefeito Sergio Ribeiro (PT).

A decisão da maioria dos vereadores da Câmara de Carapicuíba, durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (21), acompanhou parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que apontou irregularidades nos dados apresentados pela equipe do ex-prefeito e recomendou sua reprovação.

Sergio Ribeiro ainda não se pronunciou sobre a rejeição de suas contas.

