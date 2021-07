Ex-prefeito de Osasco Jorge Lapas assume secretaria executiva do consórcio de cidades da região

O ex-prefeito de Osasco, Jorge Lapas (PDT), assumiu, nesta sexta-feira (16), o cargo de secretário executivo do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), que reúne as 11 cidades da região.

Lapas foi um dos fundadores do Cioeste e, em 2015, foi eleito presidente do consórcio. Nesta nova missão, o agora secretário executivo afirma que buscará parcerias e projetos comuns às cidades da região. “Agradeço aos 11 prefeitos do Cioeste pelo apoio e aprovação de meu nome e, em especial, ao prefeito Rogério Lins pela indicação”, comentou Lapas.

O prefeito Rogério Lins (podemos), é o atual presidente do Cioeste, que é composto pelos seguintes municípios: Osasco, Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista.

