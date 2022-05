Ex-secretário de Itapevi que foi de penetra ao casamento de Lula agradece por “momento inesquecível”

Em entrevista ao “SBT News” nesta segunda-feira (23), o ex-secretário adjunto de Finanças e Patrimônio de Itapevi Antônio Moreira Júnior disse que entrou “de penetra” no casamento de Lula e Janja porque “queria ver o presidente”.

Antônio Moreira contou que passou pela entrada do evento, realizado na última quarta-feira (18), sem precisar fornecer alguma informação. “Entrei junto com os convidados, normalmente. Fiquei na esperança de que o Lula viesse até a porta, dar um aceno […] E eu vi mais alguns convidados entrando e eu entrei junto”, disse ao “SBT News”.

Ele foi retirado do casamento por volta das 23h45, após notarem que ele estava com celular, item que era proibido no evento. De acordo com informações do SBT, somente três convidados que eram médicos puderam entrar com o aparelho.

“Eu tirei uma foto no canto do salão. E aí eu falei ‘não, não tirei foto’. [Falaram] ‘Não, você tirou, você tirou’. Eu falei ‘não, não tirei’. […] Aí veio a história do convite, eu disse que estava lá pelo evento, que eu conhecia diversos políticos…”, lembrou o ex-secretário de Itapevi.

Ao confirmar que não havia sido convidado para a festa, Antônio Moreira foi “convidado a se retirar do evento” e foi embora. No dia seguinte, ele foi exonerado do cargo público pelo prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos).

Em entrevista à CNN, ele disse que não se arrepende de ter ido à cerimônia. “Só tenho a agradecer a oportunidade de ter presenciado esse momento inesquecível”, afirmou. “Aproveito para me desculpar aos noivos por qualquer embaraço provocado, o que foi pontualmente resolvido naquela agradável noite”, completou.