Exames gratuitos na Carreta da Mamografia começam na quinta, 3, em Carapicuíba

A Carreta da Mamografia estaciona em Carapicuíba a partir de quinta-feira, 3 de maio, para realização de exames gratuitos às mulheres da cidade. O programa Mulheres de Peito tem como objetivo a conscientização sobre a importância de prevenção ao câncer de mama.

Publicidade

A parceria entre Prefeitura de Carapicuíba e governo do estado oferece centenas de atendimentos até o dia 16 de maio, de segunda a sábado. A carreta ficará na avenida Deputado Emílio Carlos, 360, Centro (estacionamento da Secretaria de Transporte e Trânsito).

Mulheres entre 50 e 69 anos não precisam de pedido médico, devem levar apenas o RG e Cartão SUS. Já as mulheres entre 35 e 49 anos deverão apresentar o pedido médico, além dos documentos. Serão atendidas 50 pacientes ao dia de segunda a sexta-feira. Aos sábados, serão 25 mulheres. É importante destacar que todo atendimento é por ordem de chegada, a partir das 9h.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, além de mamógrafo, a carreta é equipada com aparelho de ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antena de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.

A unidade móvel de mamografia conta com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um médico ultrassonografista.

Publicidade

Nos dias 17, 18 e 19, serão realizados exames complementares apenas de pacientes convocadas. Em caso de necessidade, também serão realizados exames como biopsia. Constatado o câncer, a mulher será encaminhada para tratamento especializado.

Programa Mulheres de Peito

3 a 16 de maio

A partir das 9 horas

50 exames por dia de segunda a sexta

25 exames aos sábados

Av. Deputado Emílio Carlos, 360, Centro (estacionamento da Secretaria de Transporte e Trânsito)