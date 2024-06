Exercício conjunto simula acidente com múltiplas vítimas na Rodovia Castello Branco

A CCR ViaOeste e o Corpo de Bombeiros realizarão nesta quinta-feira (20), um simulado de acidente envolvendo produtos perigosos e múltiplas vítimas na Rodovia Castello Branco. O exercício contará com a participação do SAMU, Polícia Militar Rodoviária, Defesa Civil, Comando de Aviação da Polícia Militar e a empresa AMBIPAR.

O cenário simulará um acidente complexo, com dois veículos envolvidos, sendo um deles uma moto e o outro um caminhão carregado com produto perigoso. Haverá capotamento, vazamento de etanol e queda em ribanceira. O resgate envolverá 12 vítimas, exigindo operações de salvamento veicular, em altura, além do apoio de helicóptero Águia da Polícia Militar para o içamento de duas vítimas graves.

O exercício conjunto terá o apoio da ARTESP e será realizado na alça de acesso 54A da Rodovia Castello Branco, km 54, sentido leste (capital), em Araçariguama. Mais de 70 profissionais, 17 viaturas e o helicóptero Águia da Polícia Militar estarão envolvidos na operação.

Serviço:

Data: 20/06/2024

Horário: 10h

Local: km 54 da Rodovia Castello Branco, sentido capital, no acesso 54A – Araçariguama.