“Existe uma economia que precisa acontecer”, diz prefeito de Itapevi sobre reabertura do comércio

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (PODE), compartilhou pronunciamento em vídeo (assista abaixo) na tarde desta quinta-feira (20), no qual destaca motivos para a cidade brigar na Justiça contra a determinação do governo do estado, anunciada dia 7, de que, assim como os outros municípios da região Oeste, regredisse da fase Amarela para a Laranja, do Plano São Paulo de retomada econômica em meio à pandemia de covid-19. “Existe uma economia que precisa acontecer”, declarou o chefe do Executivo.

Diferentemente da vizinha Osasco, Itapevi não teve êxito no pedido feito à Justiça e teve de permanecer na fase Laranja, na qual não podem funcionar estabelecimentos como academias e salões de beleza, além de ser impedido o consumo no local em restaurantes. A expectativa é que, nesta sexta-feira (21), o governo do estado anuncie a volta do município para a fase Amarela do plano de reabertura do comércio.

Igor Soares diz que a cidade atende a todos os critérios para estar na fase Amarela: “Todos os indicadores de óbitos, casos, leitos de UTI exclusivos para pacientes com covid estão sob controle, dando segurança para flexibilizar as restrições e, com isso, contribuir com a retomada das atividades econômicas”.

“Existe uma economia que precisa acontecer, tem pessoas que estão falindo, estão precisando de ajuda para se manterem abertas, para gerar empregos, para que a gente possa ter uma economia que precisa retomar”, afirmou o prefeito de Itapevi. “E, neste momento, como existe segurança, estamos lutando para que essa economia retome o mais rápido possível”, continuou Igor Soares.

Itapevi já registrou mais de 2,7 mil casos e 205 mortes com confirmação de covid-19, segundo dados da Prefeitura. A taxa de letalidade pela doença no município é de 7,6%, ou seja, mais de 7 a cada 100 pacientes acometidos pela covid-19 na cidade morrem.