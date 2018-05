Nesta quarta-feira, 2, foi oficializada a saída do delegado Valdeci Magdanelo da Secretaria de Segurança de Osasco. A exoneração dele será válida a partir do dia 8 de maio, próxima terça-feira, conforme publicado na Imprensa Oficial do Município (Iomo).

Magdanelo, que está em férias, alegou questões pessoais para pedir demissão da pasta. Ainda não foi definido um nome para substituí-lo na Secretaria de Segurança.