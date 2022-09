Exposição de bonecas exclusivas acaba amanhã (20) no Parque Shopping Barueri

Nessa terça-feira (20) será a última oportunidade de conferir as criações exclusivas do designer de bonecas Marco Aurélio. Suas obras estão em exibição no Parque Shopping Barueri na exposição Collection By Marco – Bonecas mais sofisticadas dos últimos tempos. Nela os visitantes poderão conferir cerca de 400 peças exclusivas do artista, que tem bonecas inspiradas em personagens do cinema, em histórias infantis, filmes de terror, figuras históricas, entre outros.

Amanhã (20) o shopping fica aberto até às 22h. Os visitantes também podem aproveitar a semana promocional do Cinépolis (que termina nesta quarta-feira, 21) e assistir um filme por apenas R$10.

O Parque Shopping Barueri fica na Rua General Divisão Pedro R. da Silva, 400, Aldeia de Barueri.

